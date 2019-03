Eternitfabriek ligt stil na vondst asbest

Kapelle-op-den-Bos - Sinds donderdagmiddag ligt de productieafdeling van de Eternitfabriek in Kapelle-op-den-Bos stil omdat er asbest werd gevonden. De inspectie moet nu controleren of het nog veilig is om er te werken.

Met een nieuwe methode om asbest met kleefstalen op te sporen in stofdeeltjes zijn donderdag bij de Eternit-fabriek in Kapelle-op-den-Bos losse asbestdeeltjes gevonden. Meteen werd het personeel op de hoogte gebracht. Wie zich niet langer veilig voelde, mocht naar huis en zou toch doorbetaald worden. Volgens ABVV-secretaris Freddy de Ruysscher zijn de arbeiders daarop vertrokken. Ook de nachtploeg werkte niet en vanmorgen gaat ook de ochtendploeg niet aan de slag. Er moet eerst een controle worden uitgevoerd door de inspectie. “Die moet oordelen of de productieafdeling nog een veilige werkplek is.”

Michiel Adriaenssens, woordvoerder van Eternit, bevestigt de vondst van asbest in stof, maar beklemtoont dat er geen asbest is gevonden in de lucht.

Het is voorlopig nog onduidelijk waar de asbestdeeltjes vandaan komen. In de fabriek werd lange tijd asbest verwerkt in bouwmaterialen. Maar daar is men einde jaren 90 - toen duidelijk werd hoe gevaarlijk asbest wel is - mee gestopt. Nu worden de bouwmaterialen er op andere manier versterkt.

In de fabriek werken ongeveer 650 mensen, maar die zouden niet allemaal thuis moeten blijven. Alleen de enkele honderden arbeiders van de productieafdeling.

De asbestcontrole kwam er niet bij toeval. Ze was gevraagd nadat er in een naburige fabriek ook asbest was ontdekt via de kleefmethode.