REACTIES. Eden Hazard na Belgische zege tegen Rusland: “Youri Tielemans gaat een grote worden”

De Rode Duivels zijn hun weg naar het EK 2020 uitstekend gestart. Grote concurrent Rusland werd met 3-1 verslagen. Na afloop waren de Belgen dan ook positief over de 90 minuten.

Youri Tielemans opende de score voor de Rode Duivels, meteen zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg. “Ik ben heel blij met dat doelpunt. Heel veel fierheid. Ik ben blij met de overwinning. Het was een moeilijke wedstrijd, maar we hebben het goed gedaan. Een noodploeg? Alle spelers die opgeroepen zijn, zijn klaar om te spelen. Dat heb je vanavond gezien. Iedereen geeft zich 100 procent voor zijn land. Het is aan ons in deze groep. Met onze kwaliteiten moeten en willen we elke wedstrijd winnen. Daarvoor moeten we vol concentratie spelen en dat hebben we gedaan.”

E. Hazard: “Tielemans gaat een grote worden”

Eden Hazard scoorde twee keer. “Ik heb me geamuseerd”, zei de kapitein. “Ik haal plezier uit deze overwinning waarin ik twee goals maak. Het ging goed. Na onze laatste wedstrijd, die tegen Zwitserland (5-2-nederlaag, red.), moesten we antwoorden voor eigen publiek. We waren niet altijd even goed vandaag, maar defensief stonden we er. We hebben kansen gecreëerd en onze job gedaan. Tielemans? Complimenten aan hem. Hij was een patron en gaat een grote speler worden.”