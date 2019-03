Vijf antwoorden na de overwinning van Rode Duivels tegen de Russen: Tielemans is klaar voor het grote werk

Vijf basisspelers ontbraken, vijf vragen hadden we vooraf over de vertimmerde Rode Duivels. Hoe zou Courtois zich bijvoorbeeld presenteren? Was Vermaelen weer klaar voor het grote werk? Kon Batshuayi de geblesseerde Lukaku doen vergeten? Hieronder de vijf antwoorden, met een speciale vermelding voor een herboren Youri Tielemans.