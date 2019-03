Zeg nu nog eens dat Paul Pogba enkel met zichzelf bezig is. De 26-jarige voetballer kocht al zijn ploegmaats waarmee hij wereldkampioen werd een gepersonaliseerde ring.

Op het kleinood blinkt onder meer de Franse vlag en de naam van de speler. Ongetwijfeld een duur cadeau, want er zijn ook diamanten in verwerkt. De Franse pers sprak een tijdje geleden al van 184.000 euro in totaal. Pogba noemde het “een kleine geste”…