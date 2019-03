Gentse feesten maken eerste knaller bekend

Gent - Als de eerste naam voor een groot podium valt, weet je dat de Gentse Feesten niet meer zo veraf liggen. En die eerste naam knalt meteen: de Korenmarkt heeft deze week technogroep Praga Khan vastgelegd, de technogroep rond Maurice Engelen.

Morgen begint de Halfvastenfoor, maar nu al kunnen we denken aan het volgende feestje. Op 19 juli beginnen de 176ste Gentse Feesten. De eerste na jubileumjaar, de eerste van de nieuwe Feestenburgemeester, Annelies Storms (SP.A), die de fakkel halfweg de legislatuur doorgeeft aan Bram Van Braeckevelt (Groen).

De pleinorganisatoren zijn volop bezig met hun programmatie en de Korenmarkt bijt dit jaar de spits af met de eerste klepper. Tineke De Rijck kon Praga Khan vastleggen. De technoband van Maurice Engelen verwacht je misschien eerder in de – definitief gesloten – Decadance of de – tijdelijk gesloten – Kompass Klub dan op een plein voor het grote publiek. Maar dat vinden ze op de Korenmarkt geen bezwaar.

De Korenmarkt is van iedereen, óók van de technoliefhebber. Maurice Engelen bewijst dat deze zomer. Foto: Isopix, fvv

“We willen al een paar jaar het plein voor iedereen zijn”, zegt De Rijck. “Onze ambitie is dat élke bezoeker van de Feesten in die tien dagen minstens één keer naar de Korenmarkt komt. Dan moeten we natuurlijk maken dat we voor iedereen iets te bieden hebben. En in die filosofie past Praga Khan.”

Danseressen op de vipcontainer

“Zo gek is die keuze trouwens niet. Heel lang geleden stond de groep van Maurice Engelen al eens op ons podium. Ik herinner me dat de danseressen stonden te shaken op onze vipcontainer.”

Praga Khan is nu op tournee in de Verenigde Staten en toert deze zomer in eigen land. Alleen over twee shows in Sint-Niklaas was al gecommuniceerd. Daar komen nu dus de Gentse Feesten bij. Fans mogen alle hits verwachten, zoals Breakfast in Vegas en Injected with a poison.

Intussen timmeren De Rijck en haar team voort aan de rest van het programma. “Dat zal opnieuw alle richtingen uit schieten. Er komt weer een kinderprogramma en we willen het café chantant opnieuw een belangrijke plaats geven op de Gentse Feesten. Hopelijk kunnen we dat snel concreet maken.”