Stripheld Boerke krijgt tv-reeks: “Ik heb altijd al mijn eigen Simpsons willen maken”

Al achttien jaar tekent Pieter De Poortere (42) aan zijn bureau in Sint-Amandsberg de humoristische strip Boerke, over een wereldvreemde maar sympathieke loser. Zijn albums verkopen ondertussen tot in China. Vanaf volgend jaar wordt Boerke ook een animatieserie, te zien op Canvas in stukjes van een minuut.