Theresa May aanvaardt EU-aanbod: Brexit mét deal uitgesteld tot 22 mei, zonder deal tot 12 april

De Britse premier Theresa May heeft het aanbod van de Europese Unie aanvaard voor een uitstel van de Brexit. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk donderdagavond laat bekendgemaakt.

De deadline lag eigenlijk op 29 maart, maar omdat de deal met de EU meermaals werd weggestemd in het Britse parlement, had May de EU om een uitstel tot 30 juni gevraagd. Daar gaat de EU niet in mee. Ze biedt het Verenigd Koninkrijk twee opties aan. Als het Lagerhuis het echtscheidingsakkoord volgende week goedkeurt, wordt de Brexit uitgesteld tot 22 mei. Geraakt het akkoord niet goedgekeurd, dan dreigt een ‘no deal’-Brexit op 12 april.

Met het uitstel tot 22 mei zou het VK de Europese Unie verlaten hebben wanneer een dag later de verkiezingen voor het Europees Parlement van start gaan.

Als May de met de EU onderhandelde deal weer niet door haar parlement krijgt, dan wordt de artikel 50-procedure verlengd tot 12 april. Londen moet tegen dan laten weten of het alsnog aan de Europese verkiezingen deelneemt. Doet het dat niet, dan wordt 12 april de dag waarop de ‘no deal’-Brexit een feit is.

Nemen de Britten wel deel aan de Europese verkiezingen, dan is de EU bereid een veel langer uitstel van de lopende procedure toe te staan, zodat het VK het over een andere boeg kan gooien.