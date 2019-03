Roberto Martinez vond dat Courtois toch toonde dat hij de nummer één in de wereld is, en rekent op Vermaelen in Cyprus

Roberto Martinez was een tevreden bondscoach na de 3-1-zege van de Rode duivels tegen Rusland. Zelfs Thibaut Courtois kreeg lof ondanks zijn blunder: “Hij toonde toch dat hij de nummer één in de wereld is.”

“We hadden spelers met minder caps en minder ervaring dan gebruikelijk”, sprak de bondscoach. “Zo konden we eens zien wat die jongeren de voorbije drie jaar hebben geleerd. Wel, Tielemans en Dendoncker speelden alsof ze al jaren in het team staan. Dat is verheugend. Ik vind het fantastisch dat ze beiden opgeleid werden in België. Dit is een signaal naar de vele jonge spelers die te vroeg België verlaten voor het buitenland. Tielemans en Dendoncker zijn lang in België gebleven en zijn nu international.”

De lof voor zijn aanvoerder Eden Hazard kon natuurlijk niet uitblijven. “De continue sterke prestaties van Eden Hazard moet je niet als vanzelfsprekend zien. Niet alleen met, maar ook zonder de bal speelt hij uitstekend. Hij is wereldklasse. Maar dat weten we al langer. Hij speelt al langer zo.”

De fout van Thibaut Courtois bij de 1-1 was de bondscoach natuurlijk ook niet ontgaan. “Zoiets gebeurt in voetbal”, klonk het. “Toch toonde Courtois dat hij de nummer één in de wereld is. Dat toonde hij na die fout. Hij is zo sterk in het hoofd en speelde alsof er niets was gebeurd. Dat vond ik het sterkste vandaag van hem. Dat moet je kunnen.”

“We zullen Vermaelen nodig hebben op Cyprus”

De bondscoach verklapte ook nog dat Thomas Vermaelen zondag op Cyprus zal spelen. “Ik koos nu voor Boyata en hij deed het goed in de defensie. Hij had met Dzyuba een moeilijke ­tegenstander. Ik stelde Vermaelen niet op omdat we met hem moeten opletten. Vermaelen kan na zijn blessure van zeven weken niet meteen twee wedstrijden in een week spelen. We zullen hem ­nodig hebben op Cyprus.”

Over de beschikbaarheid van Romelu Lukaku voor zondag wordt vandaag pas een beslissing genomen.