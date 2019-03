Oud-president achter de tralies wegens corruptie

Zelf ontkent hij iets verkeerds te hebben gedaan, maar toch zit Braziliaans oud-president Michel Temer (78) achter de tralies. Gisteren werd hij in zijn thuisstad São Paulo in de boeien geslagen. Zijn arrestatie kadert vermoedelijk in de zogenoemde operatie ‘Lava Jato’ (carwash), een grootschalig corruptieonderzoek naar staatsolieconcern Petrobras. Temer, die president was van 2016 tot 2018, zou onder meer betrokken zijn geweest bij het betalen van smeergeld aan oud-minister van Energie Moreira Franco in ruil voor het toekennen van energieprojecten.

Het is niet de eerste keer dat Temer van corruptie wordt beschuldigd. Het gebeurde al eens in 2017, al werd hij toen uiteindelijk niet vervolgd omdat het Braziliaanse Congres hem beschermde. Nu hij echter geen president meer is, kan hij dus ook makkelijker worden vervolgd.

De nieuwe arrestatie van Temer maakt nog maar eens duidelijk hoe diep geworteld corruptie in Brazilië is. De ‘Lava Jato’-operatie, die sinds 2014 loopt, heeft al tientallen Braziliaanse politici, ambtenaren en bedrijfsleiders de kop gekost. Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, die president was van 2003 tot 2010, zit momenteel bijvoorbeeld een celstraf van 12 jaar en 1 maand uit. En Dilma Rousseff, de eerste vrouwelijke president van Brazilië, werd in september 2016 afgezet na beschuldigingen van vriendjespolitiek en geknoei met het begrotingstekort om de verkiezingen te winnen.

De nieuwe Braziliaanse president, de extreemrechtse Jair Bolsonaro, beloofde corruptie hard aan te pakken. Toch zijn intussen ook mensen uit zijn dichte omgeving, onder wie zijn zoon, al in een corruptieschandaal verwikkeld.(aro)