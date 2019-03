Man die bombrieven verstuurde aan critici van Trump bekent schuld

In totaal werden 16 bompakketten verstuurd. Foto: REUTERS

In de Verenigde Staten heeft de man die ervan werd verdacht verschillende bombrieven te hebben verstuurd naar critici van de Amerikaanse president Donald Trump schuld bekend voor de rechter in New York. Dat melden onder meer de Wall Street Journal en televisiezender CNN.

Cesar Sayoc moest zich verantwoorden voor onder andere het verzenden van explosieven en het bedreigen van voormalige presidenten en pleitte aanvankelijk onschuldig. Hij riskeert een lange celstraf.

Cesar Sayoc pleitte aanvankelijk onschuldig. Foto: AP

De reeks bombrieven hield de VS in oktober vorig jaar in de ban. De pakketten waren onder andere geadresseerd aan oud-president Barack Obama en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Alle verdachte pakketten konden worden onderschept en er vielen geen gewonden.

Enkele dagen later werd in Florida de nu 57-jarige Cesar Sayoc opgepakt. De onderzoekers beschuldigden hem ervan alles samen 16 bompakketten te hebben verzonden.

Naast Obama en Clinton werden ook voormalig CIA-directeur James Brennan, miljardair en sponsor van de Democraten George Soros, en acteur Robert De Niro geviseerd.

Het vonnis wordt uitgesproken op 12 september.