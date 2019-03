Zeker tien doden bij explosie in reservaat van inheemse bewoners Colombia

Zeker tien personen zijn donderdag om het leven gekomen bij een explosie in een inheems reservaat in Valle del Cauca, een departement in het zuidwesten van Colombia. Vier anderen raakten gewond. Dat blijkt uit een officiële balans van de Nationale Eenheid voor Rampenbeheersing (UNGRD).

De exacte oorzaak van de ontploffing is erg onduidelijk. Ze deed zich voor in een reservaat van de Paez, de oorspronkelijke bewoners van het land. Er zou in eerste instantie gedacht worden aan een mijnongeval of een ongeval met explosieven. Zo spreekt de UNGRD op Twitter van “een explosie in een mijn”.

De Regionale Organisatie van de Oorspronkelijke Bewoners van de Valle del Cauca op haar beurt zegt dat ze een mensenrechtencommissie ter plaatse gestuurd heeft. Volgens de organisatie zijn er “verschillende gewonden en doden bij de inheemse wacht”.

