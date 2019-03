Crashten Boeings omdat veiligheidssystemen te betalen optie waren?

Het onderzoek naar de crash van de twee Boeings 737 Max spitst zich toe op twee veiligheidssystemen die moeten voorkomen dat de toestellen beginnen te tollen. Het is net dat wat de fatale ongelukken van het Ethiopian Airlines en het Indonesische toestel van Lion Air veroorzaakte. Blijkbaar waren die niet ingebouwd. Boeing ziet ze als te betalen opties.

Volgens The New York Times en de Financial Times zijn die veiligheidssystemen niet voorzien in de standaardversie die Boeing aflevert. Er moet als optie voor bijbetaald worden. Om de prijs te drukken hadden de twee luchtvaartmaatschappijen daarvoor gepast. Boeing dat eerder zegde de vloot veiliger te zullen maken, gaat nu een van de twee systemen standaard toevoegen. Volgens geraadpleegde luchtvaartexperten zijn de twee “angle of attack” systemen nochtans cruciaal voor de veiligheid bij het opstijgen. Ze vormen een alarmsysteem dat automatisch ingrijpt als de hoek waarin de neus van het vliegtuig zich bevindt te scherp is en het vliegtuig dus te snel stijgt. Als de sensoren die dat moeten foute info geven of niet werken, wordt dat gecorrigeerd. De neus wordt onmiddellijk naar beneden geduwd zodat tollen wordt voorkomen. Het andere systeem zorgt ervoor dat een lampje de piloten waarschuwt dat er wat mis gaat. Dan kunnen ze ingrijpen, de software die de angle of atack regelt uitschakelen en zelf overnemen. Dat systeem zou voor iedereen beschikbaar gemaakt worden.

Net als andere vliegtuigbouwers heeft Boeing een hele catalogus aan te betalen upgrades voor haar standaardvliegtuigen. In de meeste gevallen gaat het om de verbetering van het comfort. Maar blijkbaar worden ook veiligheidssystemen als optie aangeboden. De vereisten voor de standaarduitrusting zijn internationaal afgesproken. Landen kunnen wel strengere normen opleggen aan hun luchtvaartmaatschappijen. Zo is een tweede automatisch blussysteem in de cargoruimte in Japan verplicht, maar zit het niet in de standaardversie die uit de Boeing-fabriek rolt.