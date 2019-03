Schotse jongen bekent gruweldaad: “Ik kon alleen nog maar denken hoe dat meisje (6) te vermoorden”

Al maandenlang zijn de Britten in de ban van een bijzonder tragische moord- en verkrachtingszaak. Tot donderdag, de dag van het vonnis, bleef de 16-jarige Aaron Campbell ontkennen dat hij een 6-jarig meisje volgens de rechters verkracht en vervolgens vermoord heeft. Onverwacht kwam de advocaat alsnog aanzetten met een huiveringwekkende bekentenis van zijn cliënt. “Van het moment dat ik haar zag, kon ik alleen nog maar denken hoe haar te vermoorden.”

De 6-jarige Alesha MacPhail kende haar moordenaar niet. Ze verbleef vorige zomer bij haar grootouders, haar vader en zijn nieuwe vriendin op het Schotse eilandje Bute nabij Glasgow, toen ze door Campbell uit haar bedje werd getild. Haar familie begon enkele uren later een zoekactie en vond haar levenloze lichaam terug in een nabijgelegen bos.

Onderzoek wees uit dat het meisje maar liefst 117 verwondingen had opgelopen en dat ze gestorven was doordat iemand grote druk had uitgeoefend op haar gezicht en hals. Door bewakingscamera’s kwam Campbell al snel in beeld als verdachte. Later werden ook zijn DNA aangetroffen op het lichaam en de kleding van Alesha.

“Tevreden”

De 16-jarige bleef maandenlang ontkennen en probeerde de schuld af te schuiven op de vriendin van de vader. Hij zou met haar gevreeën hebben en zij zou zijn DNA op het lichaam van het meisje hebben geplaatst.

De 6-jarige Alesha MacPhail verdween op 2 juli vorig jaar

Niemand geloofde die uitleg. Tijdens de zitting toonde hij geen greintje spijt en had hij, zo gaf hij donderdag toe, zelfs moeite met het inhouden van zijn lach. “Eigenlijk voelde ik mij best tevreden met de moord”, vertelde hij in een gefilmde bekentenis aan een psycholoog. Waarom Alesha? “Het moment was daar. Toen ik haar zag, kon ik alleen nog maar denken hoe haar te vermoorden. Op een ander moment in het leven was ik misschien tot een andere conclusie gekomen.”

Campbell had het aanvankelijk gemunt op de vader van het meisje. De twee hadden ruzie gekregen over de verkoop van cannabis. Campbell stond achter met zijn betalingen en de vader wou niet meer aan hem verkopen. Met een mes trok de jongen naar hun huis, drong binnen en kidnapte Alesha.

Minstens 27 jaar

Het meisje werd tijdens de tocht langzaam wakker. Ze vroeg wie Campbell was. Hij stelde haar gerust door zich voor te stellen als een vriend van de familie. Hij zou haar terug naar huis brengen en gaf haar zijn vest tegen de kou.

Het laatste deel van de bekentenis werd logischerwijs niet uitgezonden. Campbell bekende het meisje wel degelijk verkracht en vermoord te hebben. Zijn advocaat voerde eerder al aan dat zijn cliënt volgens een psychologische evaluatie duidelijke trekken van een psychopaat vertoont. De rechter omschreef hem als een “koud, ongevoelig, berekenend, meedogenloos en gevaarlijk individu”.

“Je liep het huis van het meisje binnen, ging naar haar slaapkamer, nam haar mee naar een afgezonderde plek en verkrachtte en vermoordde haar op de meest brute manier”, vertelde de rechter. Hij veroordeelde Campbell tot een gevangenisstraf van minstens 27 jaar.