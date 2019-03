Manuel (42) zit helemaal aan de grond sinds 22/3: “Geef gewoon toe dat we niets zullen krijgen. Dan kan ik voort met mijn leven”

Manuel Martinez werkte als bagagist in de vertrekhal toen in de luchthaven een bom ontplofte. Nu is hij net voor de 28ste keer geopereerd. En neen, dat is niet de laatste ingreep. “Toch blijven de verzekeraars het onderschatten. Al meer dan zestig keer ben ik voor hun experts moeten komen. Ik vraag geen fortuinen, ik vraag gewoon dat ze mijn leven leefbaar maken.”