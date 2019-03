Na de aanslagen riep Mohamed (38) nog op tot een jihad van de liefde, nu is hij verbitterd: “Jaar na jaar word ik kwader en kwader”

Drie jaar geleden was Mohamed El Bachiri de grote verzoener. Riep hij op tot wederzijds respect, tot een jihad van de liefde. Ook al had hij zijn vrouw Loubna moeten afgeven bij de aanslag op de metro, ook al waren zijn drie zoontjes plots hun moeder kwijt. Nu is Mohamed ontgoocheld, verbitterd en alleen. “Ons land heeft ons allemaal in de steek gelaten. Mijn leven is voorbij, maar voor mijn kinderen wil ik nog vechten.”