Politie onderzoekt doodsbedreigingen tegen premier Nieuw-Zeeland na aanslag in Christchurch

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft doodsbedreigingen gekregen sinds de aanslag in twee moskeeën in Christchurch. “Jij bent de volgende”, stond geschreven op de afbeelding die haar meerdere keren toegestuurd werd. De politie heeft een onderzoek geopend.

Net nadat twee minuten stilte gehouden werd in Nieuw-Zeeland, postte iemand een afbeelding met wat wapens erop. “Jij bent de volgende”, stond erbij geschreven, gericht aan het adres van Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland. Even later kwam er nog een tweede persoon bij die de afbeelding postte.

Pas 48 uur nadat de eerste post online was gezet, werd die door Twitter offline gehaald en werd de gebruiker geschorst. Ook de tweede gebruikers, wiens account heel wat afbeeldingen bevatte die anti-Islam waren en heel wat extremistische haatberichten. “De politie is op de hoogte en onderzoekt het”, aldus een woordvoerder van de politie.