Nieuwe klacht tegen Michelle Martin door vader van Eefje Lambrecks

De vader van Eefje Lambrecks heeft een nieuwe klacht ingediend tegen Michelle Martin. de ex-vrouw van Marc Dutroux. Opnieuw draait die rond het feit dat Martin, volgens Jean Lambrecks, zich als insolvent voordoet maar eigenlijk wel geld heeft.

Jean Lambrecks. Foto: Sven Dillen

Het is niet de eerste klacht die Jean Lambrecks indient tegen Michelle Martin. De vader van Eefje, een van de slachtoffers van Marc Dutroux en Michelle Martin, diende in 2012 voor het eerste een klacht in. Dat deed hij net na de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Martin. Zijn zoon en hij zijn ervan overtuigd dat de ex-vrouw van Dutroux zich voortdoet als arm, en zo probeert te verzaken aan de schadevergoeding die ze nog moet betalen aan de slachtoffers.

Die eerste klacht werd verworpen door de rechtbank, maar dat betekent niet dat Lambrecks het opgeeft. Hij ging in beroep tegen de beslissing, maar er is meer. Volgens de kranten van Sudpresse heeft hij in september van vorig jaar een nieuwe klacht ingediend. Ook die draait rond de “organisatie van haar insolventie”.

Dat bevestigt het parket. “Meneer Jean Lambrecks heeft een nieuwe klacht ingediend met burgerlijke partijstelling in september 2018 voor dezelfde feiten van de organisatie van insolventie die, volgens hen, vandaag nog steeds bestaat.”