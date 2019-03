Gezin razend nadat ze ontdekken dat nieuw huis naast homo-seksplek ligt: “Ze gaan door, zelfs als je roept”

Kim en Alex Duim dachten dat ze in september vorig jaar hun droomhuis hadden gekocht. Maar dat lijkt nu toch anders te liggen. Hun nieuwe huis ligt lang een homo-ontmoetingsplek.

“Ik was in shock, maar dacht dat het misschien iets eenmaligs was”, zegt Kim tegen de Nederlandse zender RTL Nieuws. Maar een dag later zag ze zes mannen in de bosjes langs haar huis seksuele handelingen uitvoeren. “Ik kwam erachter dat het elke dag gebeurt. ’s Ochtends, ’s middags, ’s avonds, het gaat maar door.” Het huis van Kim en Alex staat langs de A7 in Benningbroek. Haar kinderen zien vaak korte ontmoetingen van mannen op het stukje land vlak naast een parkeerplaats.”Vaak zijn ze boven aan het spelen en dan zien ze het. Die van negen let er ook heel erg op. Dan zegt ze: ’Mama, ze zijn er weer!’ Ze raakt er heel erg door van slag.”

De politie bellen heeft volgens Kim niet veel zin. De mannen zijn vaak al weg tegen dat de agenten ter plaatse zijn. Al begrijpt ze wel dat er geen haast achter zit voor de politie. “Maar ik kan mijn kinderen niet eens in de tuin laten spelen omdat ik een lage heg heb. Ik word er zo verdrietig van”, vertelt ze. „Mijn kinderen stellen vragen over dingen die ze helemaal niet horen te weten.”

Kim probeert de mannen zelf ook te confronteren. “We lopen erheen en geven aan dat er kinderen wonen, maar het lijkt ze niks uit te maken. Ze gaan gewoon door, ook als je roept.”