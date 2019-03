Postauto belandt onder trein in Lichtaart: postbode kan nog net vluchten

Kasterlee -

Het treinverkeer is vrijdag sinds 5.20 uur onderbroken tussen Herentals en Turnhout door een aanrijding tussen een lege trein en een postauto aan een overweg in Lichtaart, een deelgemeente van Kasterlee. Er zijn geen gewonden gevallen, zo is vernomen van Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. De postbode in de auto kon net op tijd vluchten.