Broadway zoekt naar theaterkakker en verdenkt de acteursvakbond

Merde. Zo wensen acteurs elkaar geluk vlak voor de voorstelling. Maar in op Broadway (New York) neemt iemand dat te letterlijk. Al tot tweemaal toe zijn menselijke uitwerpselen gevonden tussen de theaterstoelen.

Twee jaar geleden maakte Halle jacht op de biblitiotheek-kakker, die drollend raaide tussen de boeken. Nu zit Broadway met hetzelfde probleem. Zowel in de Pearl Studios als in het theater Ripley-Grier zijn uitwerpselen gevonden, tussen de theaterstoelen.

De actrices Eunice Bae en Alle-Faye Monka merkten de eerste drol op toen ze in de Pearl Studios waren voor een auditie voor “Magic Mike”. Aan The New York Post vertelden ze hoe ze een theatermedewerker in een hoopje uitwerpselen zagen stappen.

Minder loon

De dader wordt gezocht in het vakbondsmilieu. Het zit zo: Broadway moeten acteurs die bij de acteursvakbond zijn aangesloten meer betalen dan acteurs zonder vakbondskaart. Het gerucht loopt dat Broadway “Magic Mike” wil opzette met acteurs die niet bij de vakbond zijn. “Dus is de theaterkakker allicht een gefrustreerde vakbondsman/vrouw”, redeneert de directie van Broadway.