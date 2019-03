Alleen hetero’s welkom: heisa rond ‘Date Night’ in Kinepolis

Er is heisa ontstaan rond Date night, een initiatief van bioscoopketen Kinepolis. Op de aankondiging staat dat het evenement alleen toegankelijk is voor mensen die “hetero, single en tussen de 25 en 30 jaar” zijn. Discriminatie, klinkt het vanuit verschillende hoeken, maar Kinepolis vindt niet dat het iets verkeerds doet.

Date night is een nieuw evenement van Kinepolis. Het idee erachter is dat singles tussen 25 en 30 jaar naar de bioscoop komen in de hoop daar hun “ideale filmpartner” te ontmoeten. Nog een vereiste om binnen te mogen is dat je hetero bent. Dat stuit op onbegrip.

Meerdere mensen begonnen op Twitter te reageren op de aankondiging, waarop meer uitleg gegeven wordt bij het “hetero”-deel. “Ter info: deze eerste editie is georganiseerd rond hetero’s, maar bij succes zullen we ongetwijfeld ook Date nights organiseren voor de LGBTQ-community.”

Discriminatie

Discriminatie, vindt CD&V’er Orry Van De Wauwer. Het Vlaams parlementslid schrijft #fail bij de aankondiging. Ook professor Jogchum Vrielink, gespecialiseerd in discriminatie en recht, zet vraagtekens bij het initiatief. “Discriminatierechtelijk geenszins evident”, schrijft hij. “Als het gaat om ‘makkelijke identificatie’ van wie je kan aanspreken op zo’n avond, dan zijn er natuurlijk andere oplossingen. En trouwens: wat met wie bi is?”

Discriminatierechtelijk geenszins evident. Als het gaat om 'makkelijke identificatie' van wie je kan aanspreken op zo'n avond, dan zijn er natuurlijk andere oplossingen (& dan moet je juridisch daarvoor kiezen). En trouwens: wat met wie bi is?🤔 @Kinepolis https://t.co/BfDHKxjj05 — Jogchum Vrielink (@JogchumV) 21 maart 2019

Volgens Kinepolis is er niets verkeerds met wat ze doen. “We begrijpen de gevoeligheden en de reacties wel”, zegt woordvoerder Anneleen Van Troos bij VRT Nieuws. “We zitten er ook mee verveeld, maar we zullen op zeer korte termijn ook een gelijkaardige avond organiseren voor holebi’s.”

Discriminatie is niet in het spel, zegt Van Troos. “We zijn hiervoor in zee gegaan met een ervaren partner in de datingsector, Dare to Date. Het is wel de gewoonte om bij dergelijke evenementen te werken met verschillende doelgroepen. En wij hebben ons voor dit evenement inderdaad gericht op een specifieke doelgroep.”