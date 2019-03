Alle kamers waren netjes gepoetst en de inkopen voor het ontbijt waren gedaan. Bij hostellerie ’t Gravenhof in Torhout stonden ze zaterdagavond helemaal klaar om een grote groep gasten te verwelkom. Maar niemand daagde op.

Alles was in gereedheid gebracht afgelopen zaterdag. De verantwoordelijke van het gezelschap had de reservatie tot drie keer toe telefonisch bevestigd. Hij wilde tien kamers en huurde op die manier het ...