Britten richten bunker in om leger aan te sturen als ‘no deal’-Brexit er komt

Een ‘no deal’-Brexit is iets wat alle partijen lijken te willen vermijden. Toch nemen de Britten hun voorzorgen al: ze zijn een bunker aan het inrichten van waaruit ze het leger kunnen aansturen als ze de Europese Unie toch zonder akkoord verlaten. “We verbinden ons ertoe om 3.500 soldaten klaar te houden om te helpen bij onvoorziene plannen”, klinkt het bij het ministerie van Defensie.

Operatie Redfold. Ziedaar de naam die het Britse ministerie van Defensie geplakt heeft op de voorbereiding van een ‘no deal’-Brexit. Het leger zal mogelijk een belangrijke rol spelen in geval van een vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord, en daarom wordt een bunker ingericht om de ontplooiing van troepen van daaruit te coördineren.

“We hebben ons ertoe verbonden om 3.500 soldaten klaar te houden om te helpen bij onvoorziene plannen”, zegt een woordvoerder van Defensie aan Politico. “We zullen elke vraag van eender welk departement van de overheid overwegen als ze het gevoel hebben dat Defensie een rol kan spelen in hun planning. We willen de overheid steunen bij elk scenario.”

Nog zeven dagen

Binnen zeven dagen, op 29 maart, stapt het Verenigd Koninkrijk in principe uit de Europese Unie. In principe, want er is nog altijd geen akkoord rond die Brexit. Premier Theresa May krijgt de rest van het Britse parlement niet gewonnen voor de deal die ze de voorbije maanden onderhandeld heeft met de EU, dus lijkt de kans groot dat er voor uitstel gegaan wordt. De procedure om uitstel te verkrijgen is ingezet, maar zover is het nog niet. Een ‘no deal’-scenario komt dus nog steeds gevaarlijk dichtbij.