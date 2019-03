Tusk en Juncker zorgen voor grappige momenten tijdens persconferentie over Brexit Video: Reuters, Ruptly

Europees president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gaven donderdag tijdens een persconferentie meer tekst en uitleg over de nieuwste wending omtrent de Brexit. Na een nieuwe top werd immers akkoord gegaan met een uitstel van de Brexit tot 22 mei, mits het Britse Lagerhuis het akkoord alsnog goedkeurt. Anders dreigt een alsnog een ‘no deal-Brexit’ op 12 april. Serieuze materie, al wisten Juncker en Tusk tijdens de persconferentie toch voor enkele ludieke momenten te zorgen. De ene weliswaar al wat pijnlijker dan de andere.

