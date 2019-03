Neurochirurge Mehrnaz Didgar vrijgelaten na veroordeling voor moord op 14-jarige dochter

Mehrnaz Didgar is vrijdagochtend om 9.15 uur vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt. Dat is bij de gevangenis vernomen. Ze werd opgehaald door een andere vrouw. Het hof van assisen in Vlaams-Brabant had de neurochirurge donderdagnamiddag schuldig bevonden aan moord op haar 14-jarige dochter. Het hof veroordeelde haar daarvoor tot vijf jaar cel met uitstel onder probatievoorwaarden.

Didgar (51) was donderdagnamiddag schuldig bevonden aan moord op haar tienerdochter. De neurochirurge van UZ Leuven bracht Eline Pans door verstikking om het leven op haar appartement in Leuven op 26 juli 2017.

Het uitstel loopt over een periode van vijf jaar. De juryleden en de rechters legden vier probatievoorwaarden op. Didgar mag binnen die vijf jaar geen nieuwe feiten plegen en ze moet een vaste woonplaats hebben.

Belangrijkste voorwaarde is dat Didgar zich medisch en psychologisch laat begeleiden. In een eerste fase moet dat gebeuren via een residentiële opname. De duur wordt bepaald door de artsen en therapeuten in het psychiatrische centrum. Didgar moet de behandeling volgen zolang zij dat nodig achten.

Opgehaald door vrouw

Didgar werd vrijdagochtend rond 9.15 uur vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt. Ze werd opgehaald door de vrouw waarnaar haar advocaat Jef Vermassen in zijn pleidooi verwezen had als de vrouw die haar zou opvangen na een eventuele vrijlating. De dame in kwestie was toen opgestaan, maar voorlopig is niet duidelijk wie ze is.

“We gaan onmiddellijk in de psychiatrische inrichting afspreken wanneer Didgar moet binnenkomen”, aldus Vermassen, die benadrukt dat hij alles in het werk zal stellen om de voorwaarden na te leven. “Ik denk dat dat volgende week maandag zal zijn, dan is die ook nageleefd.” Verder gaat hij ook contact opnemen met de probatiecommissie en het referentieadres van de neurochirurge in orde brengen. “Als ze niet opgenomen zou worden omdat ze haar voorwaarden niet naleeft, zou dat een complete ramp zijn.”

