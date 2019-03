Plantage met 500 planten opgerold, acht bendeleden aangehouden

Sint-Martens-Latem - De politie heeft een bende opgepakt die een cannabisplantage met 500 planten had opgezet in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem. De acht bendeleden werden aangehouden.

De Federale Gerechte Politie (FGP) Oost-Vlaanderen voerde al enige tijd een onderzoek naar de bende, die op meerdere plaatsen cannabisplantages zou opzetten. Maandagochtend werden acht verdachten opgepakt tijdens een drugstransactie op de parking van supermarkt Carrefour in Sint-Denijs-Westrem.

Bij een huiszoeking die erna uitgevoerd werd in een woning in Sint-Martens-Latem werd nog een verdachte opgepakt. In het huis vonden de speurders een plantage van ongeveer 500 planten aan, goed voor ruim 11 kilogram zuiver geknipte cannabis. Die cannabis werd aangetroffen in een van de wagens op de parking van de supermarkt.

De leden van de bende zijn vooral te situeren in het Bulgaars milieu uit Bergen-op-Zoom. Enkele Bulgaren woonden in de woning. Acht van de bendeleden werd aangehouden en naar de gevangenis gebracht. De verdachte die in de woning werd opgepakt, werd vrijgelaten. De plantage werd ontmanteld.