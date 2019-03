Zo keek de buitenlands pers naar grootse Eden Hazard en blunderende Courtois

De buitenlandse voetbalpers is dezer dagen vooral bezig met de prestaties van hun eigen nationale ploeg, maar toch hadden de belangrijke internationale voetbalwebsites donderdag ook aandacht voor de 3-1-zege van de Rode Duivels tegen Rusland. Een overzicht van de meest opvallende commentaren.

“In het tijdperk van Roberto Martinez hebben we de Belgische nationale ploeg zelden zo hoog druk zien zetten dan tegen Rusland”, vond het Franse L’Equipe. “Zonder een gigantische blunder van zijn keeper, zou België een rustige avond hebben gekend tegen een ploeg die stevig verdedigde en rekende op een foutje van de tegenstander en stilstaande fases.” L’Equipe meent dat de flater van Courtois niet al te veel consequenties zal hebben. “Hij is de onmiskenbare nummer één van deze selectie. Hij zal niet lijden onder zijn blunder. Zijn voetenwerk is niet zijn sterkste punt - hij heeft nog al moeite gehad met dit deel van zijn spel - maar Courtois teert nog steeds op een oogverblindend sterk WK en was al een hele poos op geen foutje te betrappen bij de nationale ploeg.”

Foto: AFP

Ook de Franse sportkrant nummer één zag Eden Hazard als uitblinker. “De vedette van de Blues kreeg tikken te verwerken. Hij had moeite om zich uit de Russische omknelling te worstelen en verloor tamelijk veel duels. Maar hij was wel twee keer beslissend en gedroeg zich als de leider die in 2015 de aanvoerdersband van zijn land kreeg. Zijn tweede doelpunt was dat van een aanvaller die weet waar hij moet opduiken. Het bezorgde België het succes dat “le Plat pays” rustig op weg moet zetten naar de kwalificatie. De Rode Duivels hebben een makkelijke kalender in het begin, met matchen tegen enkele kleintjes. Bovendien speelt het drie keer thuis in zijn eerste vier matchen waardoor het twaalf op twaalf kan scoren. Dat moet volstaan om de 2-5-nederlaag in Luzern weg te vegen. Zondag op Cyprus speelt Hazard zijn honderdste interland. Op zijn 28e is hij de derde speler die deze symbolische kaap rondt na Vertonghen (111) en Witsel (101). En dat zegt alles over de rijkdom van het kleine koninklijke broertje van Les Blues.”

Foto: Photo News

Bij de Daily Mail focussen ze vooral op de flater van Courtois. “Belgische keeper Thibaut Courtois ondergaat opnieuw een nacht om snel te vergeten nadat zijn verschrikkelijke blunder Rusland laat scoren”, kopt de Engelse tabloid. “Courtois beleeft zware tijden en het werd zelfs erger nadat hij een vreselijke flater beging tegen Rusland. Hij maakte ook al een aantal fouten eerder op het seizoen, waardoor hij de schuld kreeg van de 3-0-nederlaag van Real Madrid tegen kneusje Eibar. Courtois kreeg ook flink wat kritiek voor zijn prestatie tijdens de nederlaag tegen Ajax in de Champions League. In zijn 24 matchen voor Real kreeg Courtois 30 goals binnen en hield hij maar acht keer de nul.”

Het gespecialiseerde Duitse Kicker zag “een eenzijdige partij waarin België tegen een offensief onmachtig Rusland een aanvaardbaar niveau haalde en verdiend won.” “Het begenadigde middenveld met de Hazard-broers en Mertens kwam nauwelijks tot zijn recht. Er was te veel respect voor de tegenstander en er werden te weinig risico’s genomen. Dat het spannend bleef tot het einde had vooral te maken met de laatste beslissende pass of pech.”

Van alle Spaanse kranten had AS het meeste aandacht voor de Rode Duivels. “België is nog steeds een snoepje. De eeuwige kanshebber speelt nog steeds hetzelfde kleurrijke en elektrisch geladen voetbal waarmee het de halve finales op het WK bereikte en een gooi wil doen naar de Europese titel in 2020. Met dank aan een grote Eden Hazard, stevig in de belangstelling van Real Madrid. Het eerste doelpunt van Tielemans was een schitterend schouwspel dat begon in het eigen strafschopgebied om seconden later aan de overkant te staan. Het was een weerspiegeling van het snelle en verticale voetbal dat ze ten tonele brachten op het voorbije WK. Rusland kwam langszij met een ongelofelijke fout van Courtois. De doelman viel in slaap met de bal aan de voet. Maar als er op dit moment één speler in vorm is, dan is het Eden Hazard. Eerst zette hij een zelf uitgelokte strafschop om na een solo-actie, in de tweede helft door opnieuw zijn klasse te tonen bij het doelpunt dat de zege veiligstelde. België én Hazard menen het echt serieus.”