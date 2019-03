Ontbijt kan dames inspireren voor carrière in digitale sector

Hasselt - De cijfers zijn schrikwekkend: volgend jaar zouden er in heel Europa maar liefst 1 miljoen openstaande jobs zijn in de ICT-sector. Met de voornamelijk mannelijke IT-studenten komen we er niet. 'We moeten ook dames inspireren om een carrière in de ICT te overwegen', zegt Francis Vos, departementshoofd PXL-Digital. En dat doet hij ook.

Het was naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag die vorige week werd gehouden, dat PXL-Digital de vrouwen op een voetstuk plaatste. Iedere dag werd een topvrouw van een grote organisatie uitgenodigd voor een intiem ontbijt met een select groepje van vrouwelijke studenten.

“Het was de bedoeling om op deze manier vrouwelijk talent te boosten binnen digitale technologie en digitale business", zegt Francis Vos, departementshoofd van PXL-Digital, het vernieuwde departement aan Hogeschool PXL waarin alle opleidingen rond digitale technologie samenkomen.

Aanmoediging

"Tijdens het ontbijt konden ze al hun levensverhalen met elkaar kruisen en tips uitwisselen over onderwerpen als leiderschap en gendergelijkheid. De aandacht voor meer vrouwen in onze sector is gerechtvaardigd. Uit prognoses blijkt immers dat we tegen 2020 niet minder dan één miljoen vacatures mogen verwachten in Europa.”

“Met alleen mannelijke studenten, die vandaag de overgrote meerderheid in ons departement uitmaken, zullen we er dus niet geraken. Willen we kunnen voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt, zullen ook vrouwelijke studenten moeten aangemoedigd worden om te kiezen voor studies en carrières in digitale technologie. Dit zowel voor technische als managementfuncties.”

Lees verder...

>

>

>