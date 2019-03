Van effectieve celstraffen voor ontvoering, vastbinden en dumpen in het bos, naar werkstraf en straf met uitstel

Foto: if

Maldegem - De vader en zoon uit Maldegem die een dief zelf opspoorden, vastbonden en achterlieten in een donker bos, zijn vrijdagochtend veroordeeld tot een werkstraf en een celstraf met uitstel. Ze werden eerder veroordeeld tot twee en één jaar cel, maar krijgen van de rechtbank een nieuwe kans.

De twee gingen zelf op onderzoek uit nadat de bestelwagen van zoon M., volgeladen met duur werkmateriaal, werd gestolen in Maldegem. Ze vonden de bestelwagen en de dief, een dakloze, bonden de man vast aan handen en voeten en gooiden hem in de bestelwagen.

“Zoon M. is zelfstandige en werkt keihard voor elke euro”, begon ze haar betoog. “Toen zijn bestelwagen vol duur materiaal gestolen werd en de politie niet snel genoeg handelde naar zijn zin, ging hij zelf op onderzoek. Een simpel bericht op Facebook bracht hem snel bij de dader”, klonk het bij de verdediging van vader en zoon.

De zaak liep echter volledig uit de hand. De dief werd aan handen en voeten vastgebonden o, maar het dure werkmateriaal bleek al verkocht. Vader en zoon vonden er niet beter op dan hun slachtoffer daarop de dumpen in het Drongengoedbos in Maldegem in het donker.

Minder zwaar bestraft

Tijdens het onderzoek toonden de twee weinig berouw – ze verklaarden onder meer dat ze hun daden “volledig terecht” vonden en “het heel erg zouden vinden mochten ze worden gestraft” , maar tijdens de behandeling van de zaak leken te wel de ernst van hun daden in te zien.

Vader Remi M. (70) werd bij verstek veroordeeld tot een jaar effectief, maar komt nu beter weg. De rechter oordeelde vrijdagochtend dat tien maanden cel met uitstel en een boete van 400 euro voldoende is. Ook zoon Jonas M. (24), die twee jaar effectief had gekregen, kreeg een lichtere straf. Hij komt weg met een werkstraf van 120 uur en een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel.