Exact vier jaar geleden: Courtois blundert op terugspeelbal, Hazard scoort

Thibaut Courtois die flatert op een terugspeelbal, Eden Hazard die in dezelfde match scoort. Het gebeurde niet alleen gisterenavond tussen België - Rusland, maar merkwaardig genoeg ook exact vier jaar eerder tijdens Hull City - Chelsea.

22 maart 2015, exact vier jaar voor België - Rusland. Chelsea trekt op bezoek naar Hull City. Aanvankelijk is er geen vuiltje aan de lucht voor The Blues. Eden Hazard scoort het openingsdoelpunt, Diego Costa verdubbelt de voorsprong. Maar de thuisploeg knokt zich terug in de match en bij de gelijkmaker van Abel Hernández gaat Thibaut Courtois gruwelijk in de fout bij een terugspeelbal. Tot afgrijzen van José Mourinho op de bank. Gelukkig voor de Belgische keeper wint Chelsea de match nog met 2-3 dankzij een doelpunt van Remy en enkele sterke saves van Courtois.

Eden Hazard kan er achteraf hartelijk om lachen. ”Wil je dribbelen zoals ik? Bedankt voor de reddingen”, postte Hazard op Instagram. Donderdagavond had Hazard exact dezelfde reactie. “Courtois kijkt misschien wat te veel naar mij, maar hij is te groot en dus kan hij ook niet dribbelen. Nee, geen probleem: dat kan gebeuren. We maken ons geen zorgen over Thibaut. Iedereen weet dat Thibaut een geweldige doelman is. Hij was al zo vaak de redder in nood voor ons. Daarnaast hebben de vervangers getoond dat ze er stonden. We kunnen op hen rekenen.”

De Instagrampost van Eden Hazard op 22 maart 2015

Ook Courtois bleef er donderdagavond rustig onder. “Ik denk niet dat ik al veel fouten heb gemaakt in mijn carrière, dus als je er eentje maakt ben je natuurlijk niet blij en hoop je dat je de wedstrijd alsnog wint. Dus ben ik tevreden. Ik ben ook tevreden met de match die ik daarna heb gespeeld. Ik bleef kalm, daar ben ik blij mee. Ik heb daarna ook niet alle ballen zomaar weggetrapt, de penalty kwam er ook nadat ik een korte bal had gegeven dus er is geen probleem.”

Hoe kon zoiets toch gebeuren met de beste doelman te wereld? “Ik wilde naar Alderweireld passen maar toen dat niet meer kon aarzelde ik een beetje tijdens de actie en de spits duwde me wat. Het is geen fout maar ik ben een beetje uit evenwicht. Ik mis en het is goal, jammer maar dat is soms het leven van een doelman.”

