Belg maakte vorig jaar zijn droom waar, maar beleeft nu een Turkse nachtmerrie: “Ik wist niet dat de club in deze situatie zat”

Quizvraag: welke twee profclubs konden dit seizoen als enigen in Europa nog geen enkele wedstrijd winnen? Het antwoord is FK Vereya uit Bulgarije en Kardemir Karabükspor. De Turkse tweedeklasser zit in zware geldnood en stevent voor het tweede jaar op rij af op degradatie. Belg van dienst Ahmet Karadayi maakte de val van de fabrieksclub van dichtbij mee.