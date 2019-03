Dilbeek - Aan een tankstation in Dilbeek is vrijdagvoormiddag een bizar ongeval gebeurd. Een geparkeerde bestelwagen bolde plots achteruit en overreed een voetgangster die net op dat moment wachtte om de straat over te steken. De 78-jarige vrouw overleed ter plaatse.

Het drama gebeurde even voor 10 uur vrijdagochtend aan het Q8-tankstation op het kruispunt van de Baron de Vironlaan en de Ninoofstesteenweg in Dilbeek. Terwijl de 28-jarige bestuurster van een bestelwagen in de winkel van het tankstation stond, begon haar auto achteruit te bollen. Een 78-jarige vrouw uit Dilbeek, die een vijftiental meter verder stond te wachten aan het zebrapad, werd gegrepen door het gevaarte. Ze werd overreden door de achterste wielen waarna ze vast kwam te zitten tegen de voorste.

Getuigen belden onmiddellijk de hulpdiensten die ter plaatse kwamen om de vrouw te bevrijden. Dat lukte zonder al te veel problemen waarna het slachtoffer, toen nog bij bewustzijn, in de ziekenwagen werd gelegd voor verdere verzorging. Daar ging het heel snel van kwaad naar erger, allicht door interne bloedingen. De 78-jarige vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De bestuurster van de bestelwagen, ook afkomstig uit Dilbeek, verkeerde in shock na het ongeval en werd overgebracht naar het commissariaat. Waarschijnlijk was ze vergeten de handrem aan te zetten. “Ze heeft het bijzonder moeilijk”, verklaarde haar stiefvader die ter plaatse kwam. “Dit is heel tragisch.”