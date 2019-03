Op zoek naar de beste werkgever: Torfs en EASI zijn winnaars

Steeds meer bedrijven zijn gecertifieerd als ‘geweldige werkgever’ of ‘great place to work’. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Great Place to Work Institute Belgium. Hieruit blijkt dat Schoenen Torfs en Softwarebedrijf EASI ook dit jaar de eindrankschikking aanvoeren.

Jaarlijks spenderen we gemiddeld 1.576 uur op het werk. Een omgeving waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk is dus geen overbodige luxe. Het is in deze context dat het Great Place to Work Institute Belgium deze week de 20 ‘Beste Werkgevers’ van België bekend maakte.

Bij de grote bedrijven staat Schoenen Torfs op één, gevolgd door Accent jobs en Mc Donalds Belgium. Bij de kleinere (minder dan 500 werknemers) bestaat de top drie uit EASI, AE en Secretary Plus.

Twee onderzoeken

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine. In totaal bereikte men 48.000 werknemers met dit onderzoek.

De rondvraag rond Great Place to Work gebeurt op twee niveaus. Een werknemersbevraging onderzoekt hoe medewerkers vertrouwen, trots en collegialiteit ervaren in hun bedrijf. Daarnaast is er een bevraging naar en bij het HR-beleid binnen de organisaties. Uniek in deze aanpak is, volgens de organisatoren, dat de evaluatie door de medewerkers primeert. Twee derde van de eindscore wordt namelijk bepaald door de resultaten van de eigen medewerkers.

Toename

Sinds 2017 gebeurt de erkenning niet enkel aan de hand van twee maal een top 10 van ‘Best Workplaces’, maar reikt men eveneens een certificaat uit aan die organisaties die een bepaald minimumniveau bereiken voor beide enquêtes.

Zo ontvingen ook 24 organisaties een ‘Great Place to Work’-certificaat als erkenning voor hun goed werkgeverschap. “In vergelijking met 2018 zien we een stijging met 9 gecertificeerde bedrijven”, klinkt het. Waardoor intussen al 44 Belgische bedrijven zichzelf een ‘Great Place to Work’ mogen noemen.

