Stage brengt talent van jongeren aan het licht

Zonhoven - Dit jaar nemen 27 Limburgse studenten deel aan Q-Stage, een begeleidingstraject van Voka Limburg, waarin laatstejaarsstudenten een stage volgen en zich zo voorbereiden op hun eerste job. Maar ook jongere leerlingen kiezen voor stages in bedrijven om zich te oriënteren naar een latere studiekeuze en beroepsrichting. Zo gingen de kinderen van De Toverfluit eerder deze week op snuffelstage bij Albert Heijn in Zonhoven.

De Q-Stage van dit jaar is een recordeditie die helemaal uitverkocht is. “In 5 bijeenkomsten ontwikkelen 27 ambitieuze studenten hoger onderwijs verschillende professionele vaardigheden die hen klaarstomen voor het werkveld”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “Er zijn onder meer workshops rond netwerken, solliciteren en ondernemerschap.”

Inspiratie

“Bovendien krijgen de studenten de kans om deel te nemen aan één van onze meer dan 40 netwerken”, zegt Johann Leten nog. “Afhankelijk van de beroepsinteresse nemen ze deel aan een netwerksessie tussen professionals met heel wat beroepservaring. Tot slot nodigen we hen ook uit op onze Jaarvergadering, een groot netwerkevent. Die kruisbestuiving met professionals is zeldzaam, maar is een grote inspiratie en motivatie voor studenten.”

Rekken vullen

Dat stages en andere contacten tussen leerlingen en het bedrijfslevens alsmaar populairder worden, bleek eerder deze week, toen de GO! Next Freinetschool De Toverfluit te gast was in de supermarkt van Albert Heijn in Zonhoven. Daar liepen ze een halve dag mee met de supermarktmanager, en mochten ze helpen met het vullen van de rekken, het onthaal van de klanten enzovoort.

