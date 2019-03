“Op 22 maart heb ik hen koffie gegeven”: Valérie sprak als laatste met de terroristen van Zaventem en getuigt voor het eerst

Brussel - Een dienster die de drie terroristen van 22 maart koffie serveerde, heeft nu – drie jaar na de aanslagen – voor het eerste getuigd in ‘La Dernière Heure’. “Ze hebben me zoveel ontnomen.”

Valérie ging op 22 maart 2016 naar haar werk: de Delifrance in Brussels Airport waar ze broodjes verkoopt en koffie zet. Een dag als alle andere, zo leek het toch. In de voormiddag bediende ze drie mannen. Enkele minuten later gingen de bommen af.

Drie jaar later spreekt ze voor het eerst. “Ik ben nu een andere vrouw”, vertelt ze aan La Dernière Heure. “De aanslagen hebben veel kapotgemaakt in mij. Hoe ik over die terroristen denk, gaat voorbij afkeer en ver boven haat. Ze hebben me zo veel ontnomen. Bovenal hebben ze mij het plezier van het geven en mijn vrijgevigheid afgenomen. Maar ik kon niet aanvaarden dat ze me vernietigden.”

“Na de aanslagen was de politie er als de kippen bij om me te verhoren. Ik was de laatste die de terroristen gezien had.” Maar als het over schadevergoedingen ging, dan bleef ze lang in de kou staan. Naar eigen zeggen kreeg ze pas begin dit jaar een expert te zien van de verzekeringen. Drie jaar na datum.

Van broodjeszaak naar operatiekwartier

Na de ontploffingen op de luchthaven zag Valérie dat haar collega’s in veiligheid waren. “Vervolgens ben ik bij een jongen gebleven tot artsen ter plekke waren. Zijn been was afgerukt.”

Dat moment heeft een diepe indruk op haar nagelaten. Het beeld is zo intens op haar netvlies gebrand dat Valérie haar carrière radicaal omgooide. Nu werkt ze in het operatiekwartier van het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter in Brussel. “Ik heb die dag mensen geholpen, dus dacht ik: Waarom daar stoppen?”