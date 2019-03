Beveiligingsspecialist uit Roeselare ziet sector blijven groeien

Roeselare - Het logo van Watchguard Security in Roeselare is een nijlpaard. Dat moet wijzen op de standvastigheid die dit bedrijf, dat zich specialiseert in elektronische beveiliging, wil uitstralen “Softwareplatformen zijn ook in onze sector de toekomst.”

“In onze sector is het absoluut noodzakelijk dat je hoge kwaliteitsstandaarden hanteert”, stelt Eric Van den Venne, zaakvoerder van Watchguard Security als hij zijn veiligheidsoplossingen samenvat. “Wij staan open voor vernieuwingen, maar vooraleer we een innovatieve oplossing implementeren, hebben we die meerdere keren getest.” Standvastig en dynamisch zijn twee van de eigenschappen die, volgens hem, overigens perfect aansluiten bij een nijlpaard. “Een dier dat in snel stromend water stevig op z’n poten staat en daarenboven de omgeving nauwlettend in de gaten houdt.”

Elke oplossing anders

Raoul Uytdewillegen werkt al meer 22 jaar als beveiligingsadviseur en sinds 2015 doet hij dit voor Watchguard Security. Wat boeit hem het meest in z’n job? “Als beveiligingsadviseur kom ik op heel veel plekken. Elke situatie is anders waardoor ook elke oplossing anders is. In mijn job komt het erop aan al die verschillende situaties zo goed mogelijk in kaart te brengen en te analyseren. Op basis van die analyse kunnen we dan een gepersonaliseerde beveiligingsoplossing formuleren. Gaat de klant daarmee akkoord, dan werk ik nauw samen met de projectleider die samen met de techniekers ervoor zorgt dat de beveiligingssystemen ter plekke op een nauwgezette manier geïnstalleerd worden.”

Raoul benadrukt dat hij nog altijd kan genieten van het moment waarop een klant zijn handtekening onder een overeenkomst zet. “Op zo’n moment krijg je het vertrouwen. Dat vertrouwen wil je verzilveren door de allerbeste oplossing en service te geven.”

