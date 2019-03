Horecazaak brandt volledig uit, achttal mensen in gebouw kunnen ontkomen

Antwerpen - In Antwerpen heeft vrijdagochtend een hevige brand gewoed in een café in de Brederodestraat. Daarbij vielen geen gewonden. De straat moest wel enkele uren afgesloten worden en voor een gezin dat boven het café woonde, moet een oplossing gevonden worden.

De brand brak iets over 5 uur ’s morgens uit in een achterbouw van de horecazaak. De vlammen sloegen over via het dak naar de eerste verdieping. Omdat de brandweer snel ter plaatse was, kon het vuur snel gecontroleerd worden. “Als we 15 minuten later waren geweest, had het een veel complexere brand kunnen zijn”, zegt een woordvoerder bij de Antwerpse brandweer.

Volgens de politie waren op het moment van de brand een achttal mensen aanwezig in het gebouw. Zij konden op eigen kracht het pand verlaten, enkel een dame die de hulpdiensten de exacte locatie van de brand had aangewezen, werd naar buiten begeleid.

Gezin van vier

Het appartement net boven het café is ernstig beschadigd en voor de inwoners, een gezin met vier kinderen, zoekt de slachtofferhulp van de politie een tijdelijke oplossing.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het gerechtelijk lab is ter plaatse gevraagd om vaststellingen te doen.

Door de brand was de Brederodestraat vrijdagochtend een tijdlang afgesloten voor alle verkeer en openbaar vervoer. Om 7.33 uur kon de straat opnieuw vrijgegeven worden.