Moslimlanden willen “concrete maatregelen” tegen islamofobie na aanslag op moskeeën in Christchurch

De moslimlanden hebben de internationale gemeenschap vrijdag opgeroepen om “concrete maatregelen” te nemen tegen islamofobie. Dat is verklaard op een bijeenkomst van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS) in Istanboel. De OIS werd samengeroepen naar aanleiding van de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij een week geleden vijftig moslims om het leven kwamen.

Volgens een mededeling die na de bijeenkomst verspreid werd, moeten de maatregelen in de strijd tegen de islamofobie “concreet, exhaustief en systematisch” zijn.

Foto: AFP

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had op de top ook al een pleidooi gehouden voor maatregelen tegen “de opgang van de islamofobie”. “De mensheid moet de toenemende haat tegen de islam bestrijden op dezelfde manier waarop ook het antisemitisme na de Holocaust werd bestreden”, zo klonk het.

De Nieuw-Zeelandse minister van Buitenlandse Zaken, Winston Peters, was eveneens aanwezig in Istanboel. Hij gaf er onder meer uitleg over de manier waarop de regering op de aanslag reageerde. Hij benadrukte dat de Nieuw-Zeelandse politie het grootste onderzoek uit haar geschiedenis heeft opgestart en dat de dader voor de rest van zijn leven eenzaam in de cel zal doorbrengen.

Erdogan toonde zich daarop vol lof over de manier waarop in Wellington gereageerd werd. De solidariteit die in Nieuw-Zeeland getoond werd na de dubbele aanslag, is volgens hem “een voorbeeld voor de leiders in de hele wereld.”

Turkije en Nieuw-Zeeland lijken daarmee de plooien weer glad te strijken, nadat er in de nasleep van de aanslagen spanningen waren ontstaan tussen beide landen. Erdogan had de voorbije dagen op verkiezingsmeetings, tot ongenoegen van Nieuw-Zeeland, beelden getoond van de video die de schutter had gemaakt. Hij had ook gezworen dat Turkije de schutter rekenschap zou laten afleggen “als Nieuw-Zeeland dat niet doet”.