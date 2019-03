Belgische Special Olympiër over zijn vreugde-uitbarsting na gouden medaille: “Amai, ik had het echt niet verwacht”

De Special Olympics Wereldzomerspelen in Abu Dhabi zijn afgelopen, en dus kon de Belgische delegatie terugkeren naar huis. Onder hen ook Benny Jans, de zwemmer uit Tongeren die goud behaalde in het zwemmen. Een videofragment van zijn vreugdeuitbarsting die erop volgde, bezorgde al hele land een lach op het gezicht. “Het was echt spannend, ik had het totaal niet verwacht”, laat hij weten voor onze camera.