Angstaanjagend moment: agressieve beer brengt reddingsoperatie in de war en valt boswachter aan

Een reddingsoperatie in het Indiase Karnool is vrijdag ernstig fout gelopen. Toen enkele boswachter samen met een groep dorpelingen probeerden om een verdwaalde beer terug te drijven naar een bos, liep de situatie uit de hand. Het dier viel een van de boswachters aan nadat de man in een meer was gesprongen om zichzelf in veiligheid te brengen. Hij raakte zwaargewond, maar verkeert inmiddels niet meer in levensgevaar.