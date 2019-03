Man vraagt milde straf voor twintiger die zijn vrouw doodreed, en krijgt die: bestuurder krijgt opschorting van straf

Hasselt / Zonhoven - De politierechtbank in Hasselt heeft een 21-jarige man uit Zonhoven opschorting van straf gegeven voor een verkeersongeval, waarbij op 3 oktober 2017 een 62-jarige fietsster om het leven kwam. Opmerkelijk was dat de echtgenoot van het slachtoffer de politierechter vroeg mild te zijn. De man kon zich vinden in een opschorting van straf voor de jonge automobilist. Hij was verblind geweest door de laagstaande zon, waardoor hij niet had gezien dat hij de fietsster voorrang had moeten verlenen. Er was geen sprake van roekeloos rijgedrag of rijden onder invloed.

De 62-jarige Anny Schouterden fietste op 3 oktober 2017 naar Hasselt-centrum, toen ze in aanrijding kwam met een bestelwagen met de 21-jarige Zonhovenaar achter het stuur. Door de klap kwam de vrouw met haar hoofd ongelukkig op het asfalt terecht. Op 7 oktober 2017 bezweek de vrouw in het ziekenhuis aan de opgelopen verwondingen.

Het verblind zijn door de zon is een omstandigheid die iedere bestuurder bekend is, aldus de rechter. De jongeman beschikte nog over een blanco strafblad. De twintiger kampt met een zeer groot schuldbesef. “Het moet benadrukt dat beklaagde en de burgerlijke partij elkaar in hun verwerkingsproces wederzijds stimuleren. Het is een houding die alle lof verdient. Ze zijn na het ongeval met elkaar in contact gekomen en onderhouden dit contact waarbij begrip en vergevingsgezindheid centraal staan. Het strekt tot voorbeeld hoe beklaagde en burgerlijke partij met elkaar omgaan. Beklaagde moet verder leven met het besef dat hij schuld heeft aan het overlijden van een andere persoon. Het verwerkingsproces van deze student moet niet belemmerd worden door het opleggen van een bestraffing”, aldus politierechter Paul Geukens.

Een tijdje na het noodlottige verkeersongeval gingen beide partijen samenzitten om het hele voorval te bespreken. De politierechter reageerde zelf vol bewondering hoe ze dat samen verwerkten. Op zijn proces was de jongeman overmand door emoties en betuigde hij zijn spijt. Met eindejaar stuurt hij ieder jaar een kaartje naar de echtgenoot van de overleden vrouw. De jonge Zonhovenaar betwistte de burgerlijke vorderingen niet. Aan de burgerlijke partij moet hij 45.257 euro schadevergoeding betalen.