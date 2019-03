Kasteelmoord: Advocaat dokter Gyselbrecht vraagt lichtere straf

Gent - In de zaak van de Kasteelmoord heeft de advocaat van dokter Gyselbrecht op de vijfde en in principe laatste dag, opnieuw gepleit voor een mildere bestraffing van zijn cliënt. “Laat hem niet te lang meer afzien”, klonk het.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry (68), vriend van Gyselbrecht, werd gevraagd als tussenpersoon. Evert de Clercq speelde een rol bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Roy Larmit zou de chauffeur zijn geweest op de dag van de moord.

André Gyselbrecht, Pierre Serry, Evert de Clercq en Franciscus Larmit werden tot respectievelijk 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld. Het parket ging in beroep om zwaardere straffen te vorderen: 30 jaar voor dokter Gyselbrecht, 26 voor Serry en respectievelijk 28 en 20 voor de Clercq en Larmit.

In zijn replieken vrijdag herhaalde Johan Platteau, advocaat van dokter Gyselbrecht, dat zijn cliënt zijn verantwoordelijkheid aanvaardt. Maar hij beklemtoonde dat niet hij de touwtjes in handen had en een onhoudbare druk aanhield op Pierre Serry om het probleem Stijn Saelens op te lossen. “Dat klopt niet! Hij relativeert dat. Als je alle verklaringen op een rijtje zet, dan klopt het niet. Je kunt Pierre Serry niet onder druk zetten, die blijft vriendelijk, die blijft hoffelijk.”

Platteau herhaalde ook zijn vraag voor een lichtere straf. “Dat is een mens die goed is, die altijd zijn best heeft gedaan. Hij is gekomen in de situatie dat hij geen oplossingen meer zag en is hij angstiger en angstiger geworden. Hij was het vertrouwen kwijt in Stijn Saelens, zijn schoonzoon, en kreeg steeds minder greep op Elisabeth. Ik durf geen vijf jaar met uitstel vragen, maar 27 jaar is gruwelijk zwaar voor iemand van 67 jaar. 1.887 dagen zit hij al in de gevangenis, laat hem niet te lang meer afzien.”