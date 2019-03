Mister Gay-kandidaat Dieter (19) getuigt over zelfdoding: “Eén berichtje heeft mijn leven gered”

Twee keer probeerde Dieter Celis (19) uit Sint-Truiden uit het leven te stappen. Want hij was homo, een ‘uitzonderlijk geval’, en niemand zou dat ooit snappen of aanvaarden. “Als ik toen in het ziekenhuis één flyer over geaardheid had gekregen, kon dat zo’n verschil hebben gemaakt. Het was mijn schoonzus die mij uiteindelijk de vraag stelde of ik eigenlijk wel op vrouwen viel. Op dat moment is mijn gelukkige leven begonnen.” Vandaag strijdt hij tegen zelfdoding onder holebi’s, als finalist Mister Gay Belgium. Lees het volledige verhaal vanaf morgen in onze weekendbijlage NU.