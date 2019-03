Dronkaard trekt met ontbloot bovenlijf ten strijde tegen politie

Maldegem - Een veertiger uit Maldegem die bij een alcoholcontrole in oktober 2017 bijzonder agressief was geweest tegen de politie, moest vrijdag aan de rechter uitleggen wat hem bezielde. De man trok met gebalde vuisten naar de politie en riskeert een celstraf.

De veertiger was samen met zijn vriendin op weg naar huis, toen ze werden tegengehouden aan een alcoholcontrole. De vrouw zat achter het stuur en moest blazen, tot groot ongenoegen van de veertiger. Hij stapte uit en trok hij met gebalde vuisten richting politie-inspecteurs. Om zijn stappen kracht bij te zetten, scheurde hij zichzelf de bovenkleren van het lijf. Uiteindelijk kon hij, na een streep pepperspray in zijn gezicht, opgepakt worden.

Stevig strafblad

Ook in de combi liet hij zich echter nog gaan: hij legde zich neer op zijn rug en begon tegen de ruiten te trappen. Het parket vroeg een werkstraf of vijf maanden cel voor de man, die al 9 pagina’s strafblad verzamelde. Zijn advocaat vroeg mildheid en een autonome probatiestraf, om aan zijn alcoholmisbruik te kunnen werken. Op 12 april weet de dronkaard waar hij aan toe is.