Kandidaat voor Mr. Gay Belgium wil dat homo’s in de voetbalwereld uit de kast komen

Op 1 juni 2019 vindt de finale plaats van Mr. Gay Belgium in theater Elckerlyc in Antwerpen. Twaalf kandidaten strijden om de titel van Mr Gay Belgium 2019. Elke kandidaat heeft een persoonlijke boodschap te verkondigen. Voor kandidaat Matthias De Roover (26) is dat de angst bij sporters, (vnl. (prof)voetballers), om uit de kast te komen, van de baan vegen.

“Voor mij betekent homo zijn, mezelf zijn. Ik ben Matthias, niet hetero, niet homo, niet bi,... gewoon Matthias.” De 26-jarige voetballer vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf durft te zijn want je kan jezelf niet veranderen. Vertellen wie hij echt is tegen familie en vrienden op de voetbal was bij hem een positief verhaal. Maar de angst om toch anders bekeken te worden is steeds aanwezig: “Zelf heb ik me nog nooit gediscrimineerd gevoeld, maar de schrik om gediscrimineerd te worden is er zeker wel.”

Voor Matthias is het belangrijk dat iedereen zich comfortabel voelt om te zijn wie hij of zij is. Met zijn campagne wil hij de visie van de sportwereld veranderen op het vlak van discriminatie. Uit onderzoek blijkt dat homofobie een groter probleem is dan andere vormen van discriminatie in de sportwereld, zeker in de voetbalwereld. De redenen waarom men niet uit de kast durft komen zijn zeer divers, gaande van angst voor reacties bij supporters, ploeggenoten, tegenstrevers, sponsors en de media. “Ik zou eerst en vooral eens willen samenzitten met overkoepelende sportfederaties om te weten wat er allemaal leeft, voordat we over eventuele oplossingen praten,” aldus Matthias.

Matthias De Roover is een spreekbuis voor alle sporters met angst om uit de kast te komen. Volgens hem zijn er oplossingen en de campagne Football for All geeft zeker en vast al de zichtbaarheid: “Het toont aan dat er mensen mee bezig zijn, maar het komt toch nog te weinig uit de verf.” Daar wil hij nog meer zichtbaarheid aan geven door een voorbeeld te zijn.