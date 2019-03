Beloften van Club Brugge zijn maat te groot voor Italiaanse grootmacht in kwartfinales van prestigieuze Viareggio Cup

De beloften van Club Brugge (U19) hebben zich vrijdag op de Viareggio Cup, een prestigieus jeugdtoernooi in Italië, geplaatst voor de halve finales.

Het team van coach Rik De Mil haalde het met 0-3 van Inter Milaan. De Brugse doelpunten kwamen op naam van Jacopo Gianelli (5., own), Eric Appiah (83) en Mathias De Wolf (86.).

Wow! Onze beloften verslaan @Inter met 0-3 en gaan naar de halve finale van de #ViareggioCup ?? #U21Club pic.twitter.com/jewbaaoCbg — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 22, 2019

In de achtste finales had blauw-zwart AC Milan na strafschoppen uitgeschakeld. Club Brugge neemt het voor een finaleplaats op tegen Bologna of Braga.

De Bruggelingen werden eerder in de groepsfase tweede in hun poule met 6/9. Er werd op de openingsspeeldag verloren van Bologna (1-0), waarna zeges tegen Viareggio (8-2) en Ternana (3-1) blauw-zwart toch bij de laatste zestien brachten.

Het is het derde jaar op rij dat Club Brugge deelneemt aan het prestigieuze Italiaanse beloftentoernooi. In 2017 bereikten ze de halve finales, vorig jaar sneuvelden ze in de groepsfase.

Op de erelijst van het toernooi staat één Belgische club. Anderlecht pakte de eindzege in 2013.