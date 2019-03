Houtbedrijf Pouleyn gesloten na nieuwe brand

Anzegem - Ramen- en deurenfabrikant Pouleyn in Vichte, een deelgemeente van Anzegem in de provincie West-Vlaanderen, heeft tijdelijk de activiteiten moeten stopzetten nadat er vrijdag opnieuw een brand had gewoed. Twee maanden geleden kwam een arbeider om het leven bij een brand in datzelfde bedrijf.

Amper twee maanden na de silobrand waarbij een persoon om het leven kwam en drie anderen gewond raakten, brak opnieuw brand uit bij Pouleyn. De brandweer van zone Fluvia kreeg vrijdagochtend een oproep nadat rook was opgemerkt. Na een tijdje zoeken bleek dat houtstof aan het smeulen was in een container op het bedrijventerrein.

“Er waren geen bluslijnen aanwezig, dus is de brandweer ter plaatse gebleven terwijl de container leeggemaakt werd”, klinkt het bij Fluvia. “Door de beweging in het houtstof ontstond er een spectaculaire steekvlam, maar niemand raakte gewond en het vuur kon snel worden gedoofd.”

Na een overleg met brandweer, politie en burgemeester werd na het incident besloten om het bedrijf tijdelijk te sluiten. Er werd een gerechtsdeskundige aangesteld die de brand zal onderzoeken. Nu volgt er een overleg met de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk en met het bedrijf om te bekijken wat de volgende stap is. Er waren in het bedrijf geen preventieve bluslijnen aanwezig en er zou ook onvoldoende veiligheidskleding beschikbaar zijn.

LEES OOK. Zwaar verbrande Ziggy (21) ontwaakt vroeger dan verwacht uit coma na stofexplosie: “Waarom moet dit met mij gebeuren?”