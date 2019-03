Boeing plaatst paginagrote advertentie: “Het spijt ons”

In een paginagrote advertentie betuigt vliegtuigfabrikant Boeing zijn medeleven aan de nabestaanden van de passagiers en crewleden die omkwamen bij de vliegtuigcrashes van het Indonesische Lion Air en Ethiopian Airlines. De opvallende advertentie, in feite een brief ondertekend door CEO Dennis Muilenburg, werd gepubliceerd in verschillende Nederlandse kranten.

“Wij beseffen dat er levens afhangen van het werk dat wij doen. Elke dag opnieuw omarmen onze teams die verantwoordelijkheid met de grootst mogelijke toewijding”, begint de brief. De Amerikaanse CEO beklemtoont dat veiligheid bij Boeing centraal staat en dat het bedrijf er alles aan doet om de oorzaak van de recente crashes te achterhalen en toekomstige ongevallen te voorkomen. De brief verscheen eerder al in het Engels op de website van de vliegtuigbouwer.

De brief van CEO Dennis Muilenburg die in verschillende Nederlandse kranten verscheen. Foto: rr

Sinds de crash van een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines begin maart, waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen, verkeert de vliegtuigbouwer in zwaar weer. In oktober stortte een toestel van hetzelfde type neer in Indonesië. Daarbij kwamen alle 189 inzittenden om. De twee incidenten tonen opvallende gelijkenissen. De 737 MAX wordt door verschillende landen, en inmiddels ook op aanraden van de vliegtuigbouwer zelf, aan de grond gehouden.