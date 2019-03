Een cadeau aan Netanyahu en zichzelf

President Donald Trump heeft opnieuw een bommetje in het Midden-Oosten gedropt. Hij wil de bezette Golanhoogten als Israëlisch grondgebied erkennen. Daarmee lapt hij het internationaal recht aan zijn laars en schept hij een precedent. Dat heeft hij er wel voor over om zijn vriend Netanyahu die voor moeilijke verkiezingen staat, te helpen. Het stuwt ook zijn “Jexodus”, een campagne om joodse kiezers in de VS los te weken van de Democraten.