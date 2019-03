Ondanks beloftes van Trump: nieuwe Air Force Ones gaan bijna 5 miljard kosten, en ze zijn dan nog ‘tweedehands’

De nieuwe Air Force One-Boeings gaan nóg meer kosten dan aanvankelijk gepland. De veiligheidseisen van de Amerikaanse luchtmacht blijken peperduur. Het totaal wordt nu geraamd op 4,7 miljard euro voor twee toestellen. Ter vergelijking: een standaard Boeing kost 340 miljoen euro.

Nog voor Donald Trump aantrad als president vond hij de vervanging van Air Force One te duur. De Amerikaanse luchtmacht voorzag 3,5 miljard euro voor twee toestellen. “De kosten swingen de pan uit, annuleer bestelling!”, tweette Trump in 2016, toen nog als gewone burger. Kort na zijn inauguratie riep hij Boeing op het matje en eiste hij een korting. “We willen dat Boeing goede zaken doet, maar geen té goede zaken”, verklaarde Trump toen. Uiteindelijk beweerde hij een “korting” van een miljard euro bedingen.

Een echte korting was dat niet, Boeing-baas Dennis Muilenburg stelde gewoon voor om twee oude 747’s over te nemen. De toestellen werden in 2013 besteld door een Russische maatschappij die in 2015 failliet ging. De 747’s werden nooit opgeleverd en stonden al jaren stof te vergaren in de Californische Mojavewoestijn. De Amerikaanse luchtmacht, die de vervanging van Air Force One coördineert, bevestigt nu de overname. Hoeveel ze op die manier zouden hebben uitgespaard, is niet geweten.

Veel duurder

Maar de korting die Trump onderhandelde, blijkt nu helemaal een maat voor niets. De inrichting van de verouderde toestellen valt veel duurder uit dan verwacht. Air Force One is een vliegend fort, hightech vergaderzaal én mobiel Witte Huis. Zo moet het volledige toestel verstevigd worden zodat het in de lucht blijft in geval van een kernaanval. Nog aan boord: verdedigingssystemen tegen lucht- en grondaanvallen en extra brandstoftanks. Alles aan Air Force One is spitstechnologie, op maat gemaakt en peperduur.

Ter illustratie: vorig jaar gingen twee koelkasten stuk. Totale kostenplaatje: 21 miljoen euro. In geval van een crisis of oorlog moeten ze de president, zijn entourage en bemanning wekenlang kunnen voeden. Aan boord moeten te allen tijde 3.000 maaltijden bewaard worden.

In de 4,7 miljard euro zitten wel alle kosten meegerekend. Gaande van opleidingen tot reserveonderdelen en twee nieuwe hangars om de vliegtuigen te parkeren.

Het is overigens niet zeker dat Trump de nieuwe Air Force One in gebruik zal kunnen nemen. De luchtmacht voorziet dat de nieuwe toestellen pas tegen 2024 operationeel zijn. Als Trump herverkozen wordt in 2020, zal hij – met wat geluk – het laatste jaar van zijn tweede termijn in de nieuwe Air Force One mogen rondvliegen.

